POL-MFR: (560) Mann angegriffen und mit Füßen getreten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Unbekannte beschmierten in der Nacht von Freitag (05.05.2023) auf Samstag (06.05.2023) unter anderem mehrere Fahrzeuge sowie Garagentore im Nürnberger Stadtteil Weigelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Samstag sprühten bislang unbekannte Täter im Bereich der Schleiermacherstraße, Scharnhorststraße und Bismarckstraße Schriftzüge ...

