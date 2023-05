POL-MFR: (558) Bei Kontrolle gestohlenes Wohnmobil sichergestellt

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (04.05.2023) auf Freitag (05.05.2023) brachen unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude im Nürnberger Osten ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In den Abend-/Nachtstunden drangen der oder die Täter gewaltsam in vier Firmengebäude ein. Sie gelangten mutmaßlich über ein Fenster in die Innenräume der Firmen, durchwühlten diese und entwendeten diverse ...

