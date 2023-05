Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden eines unterschlagenen Hundewelpen

Neuwied (ots)

Im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstags zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum am 24.05.2023 wurde durch Beamte der Kriminalinspektion Neuwied bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses im Hinblick auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, in einer Wohnung in Neuwied, ein Hundewelpen aufgefunden. Die Wohnung befand sich in einem verwahrlosten Zustand, der Hund wirkte benommen. Schon vergangene Woche führte eine Meldung über einen unsachgemäßen Umgang mit dem Hund zu einem Polizeieinsatz an der Wohnung. Aufgrund dessen wurde das Kreisveterinäramt hinzugezogen und der Hundewelpen zunächst im Tierheim untergebracht.

