POL-BOR: Schöppingen - Junge Autofahrerin kommt von Straße ab

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Herzogstraße; Tatzeit: 21.11.2022, gegen 17.40 Uhr; Ob die Täter Beute machten, war bei dem Polizeieinsatz am Montagabend noch nicht klar. Unbekannte hatten sich gegen 17.40 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus an der Herzogstraße in Gronau verschafft. Eine Nebelanlage wurde dabei ausgelöst und erschwerte den Einbrechern mutmaßlich ...

