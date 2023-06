Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Betrunkener fährt nach Verkehrsunfall davon

Hiddenhausen (ots)

(um) Die Zeugen trauten ihren Augen nicht, als Sie am frühen Mittwochabend (14.06.) auf einem Parkplatz des Getränkemarktes gerade den Einkaufswagen zurück schoben. Gegen 18:05 Uhr hatten der Fahrer und Beifahrer gerade die Getränkekisten eingeladen, die Hecktür des Fahrzeugs stand noch auf. In diesem Moment fuhr ein, wie sich später rausstellte, 39-Jähriger mit dem PKW gegen die Tür und das Heck des geparkten Ford. Anstatt auszusteigen und den Vorfall zu besprechen, setzte der Opel-Fahrer zurück und fuhr davon. Die nach dem flüchtenden Fahrzeug fahndenden Polizeibeamten konnten das Fahrzeug mit Fahrer wenig später antreffen. Den Beamtinnen und Beamten fiel dabei der Alkoholgeruch des Fahrers aus Hiddenhausen auf. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Am Ende entnahm auf der Dienststelle ein Arzt Blutproben beim Fahrer, da zusätzlich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum vorlagen. Der Führerschein des Mannes musste ebenfalls sichergestellt werden und er darf zukünftig keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge bewegen. Der Fremdschaden beim Ford wird mit mindestens 2.500.- Euro beziffert. Das Verursacherfahrzeug wies korrespondierende Beschädigung am Fahrzeug auf, die fotografisch und spurentechnisch gesichert werden konnten.

