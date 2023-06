Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - 15-Jähriger mit Auto unterwegs

Bünde (ots)

(um) Am Mittwoch (14.6.) fuhren Beamte der Kreispolizeibehörde Herford kurz nach Mitternacht zu einer Veranstaltung in der Bahnhofsstraße, da es hier zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Noch auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten die Beamten an der Lokalität einen Peugeot, der sich mittig auf der Bahnhofsstraße befand. Hinter dem Auto befanden sich zwei Heranwachsende, die augenscheinlich versuchten, das Auto anzuschieben. Bei dem Versuch, das Auto anzufahren, würgte der Fahrer den Peugeot ab. Die Beamten erkannten das hier ein polizeiliches Einschreiten geboten ist. Die Überprüfungen des Fahrers und Fahrzeuges waren nun das Ziel. Dies bemerkten die handelnden Personen ebenfalls, und die beiden heranwachsenden Personen liefen in die Dunkelheit davon. Die Überprüfung des Fahrers ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Vielmehr ist der 15-Jährige mit dem Fahrzeug des Vaters unterwegs gewesen. Wie sich später herausstellte, ist er bei der Polizei als jugendlicher Intensivtäter bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Zu alledem war der Fahrer stark alkoholisiert. Nach Anordnung entnahm ein Arzt auf der Polizeidienstelle in Bünde eine Blutprobe, die den genauen Alkoholwert zur Tatzeit bestimmen soll. Der Jugendliche konnte noch in der Nacht an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er muss sich nun einem Strafverfahren Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

