Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagabend in der Durlacher Allee in Karlsruhe, verursacht durch einen Fußgänger, sucht die Polizei Zeugen. Hierdurch wurden zwei Fahrradfahrer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte gegen 19:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann eine Fußgängerampel, ohne auf das grüne Signal zu warten. Zunächst versuchte offenbar noch ein 60-jähriger Pedelec-Lenker dem kreuzenden Fußgänger auszuweichen und stürzte in der Folge. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen am Knie zu. Eine unmittelbar darauffolgende 54-jährige Radlerin prallte offensichtlich mit dem Passanten zusammen und stürzte ebenfalls. Sie verletzte sich schwer an der Hand und musste durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Im Anschluss an den Unfall geriet der Fußgänger wohl noch verbal mit dem 60-jährigen Geschädigten aneinander und entfernte sich daraufhin unerlaubt von dem Unfallort. An den beiden Pedelecs entstand nach ersten Schätzungen kein nennenswerter Sachschaden.

Der Unbekannte ist circa 160 bis 170 cm groß und korpulent. Er trug zum genannten Zeitpunkt eine Brille und war bekleidet mit einem schwarz/weiß gemusterten Hemd, Bluejeans sowie beigefarbenen Schuhen. Zudem ist er Bartträger und hat eine Halbglatze mit ringsherum graumeliertem Haar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell