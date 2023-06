POL-KA: (KA) Rheinstetten - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Karlsruhe

Fünf verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag am Messering in Rheinstetten.

Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Audi auf dem Messering und wollte offenbar nach links auf die Messeallee einbiegen. Hierbei übersah er wohl die Vorfahrt eines 22-jährigen Audi-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 24-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie drei erwachsene Mitfahrer erlitten teils schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 22-jährige Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung waren die betroffenen Straßen gesperrt.

