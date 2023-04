Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Heringen. Am Dienstag (25.04.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vacha mit einem VW Golf die Landstraße 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen und kam aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.500 Euro.

Fahrerflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.04.), gegen 07.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Lohmühlenweg in aufsteigender Richtung und touchierte dabei in Höhe der Hausnummer 5 den am Fahrbahnrand geparkten blauen Audi A3 eines 59-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem blauen Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Philippsthal. Am Montag (24.04.), gegen 11.40 Uhr, kam es zwischen einer 56-jährigen Opel-Fahrerin und einer 84-jährigen Fahrrad-Fahrerin in der Straße "Am Zollhaus" zu einem Zusammenstoß. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte die 56-Jährige von einem Grundstück auf die Straße auffahren, wobei sie die 84-Jährige erfasste. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall unter Alkohol

Bebr. Am Dienstag (25.04.), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die K 72 aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung Bebra-Weiterode. In Höhe der Ampelkreuzung stand verkehrsbedingt ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Ronshausen. Aus bislang unbekannten Gründen setzte der 62-Jährige sein Fahrzeug zurück und stieß dabei mit einem hinter ihm stehenden 59-jährigen Audi-Fahrer aus Bebra zusammen. In der Folge kollidierte der 62-Jährige auch mit dem vor ihm an der Ampel stehenden Pkw des 35-Jährigen. Da der 62-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschickt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

