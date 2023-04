Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Bad Hersfeld (ots)

Ein vor einem Wohnhaus in der Wehneberger Straße abgestellter Pkw wurde zwischen Montagabend (24.04.) und Dienstagvormittag (25.04.) durch unbekannte Täter beschädigt. An dem roten Seat Ibiza entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

