POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde der Polizei

Rheinberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Rheinberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 40-jähriger Rheinberger leicht verletzte. Gegen 15.28 Uhr befuhr der 40-Jährige die Straße Innenwall in Richtung Bahnhofstraße. Aus der Straße Am Sankt Barbara Garten bog zu diesem Zeitpunkt ein 82-jähriger Mann aus Eschweiler mit seinem Auto auf den Innenwall ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

mehr