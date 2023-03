Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Fahrradfahrer und einer 32-jährigen Autofahrerin hat sich am Mittwoch (1. März) gegen 15:50 Uhr auf der Straße "Milstenau" ereignet. Dabei fuhr das Kind mit seinem Rad zuerst eine leicht abschüssige Grundstückseinfahrt herunter und dann auf die Straße. Zeitgleich befuhr eine Autofahrerin die Straße Milstenau in Richtung Hülschotter Straße. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Junge stürzte und sich verletzte. Das Kind kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Fahrrad im dreistelligen Eurobereich.

