POL-PDWIL: versuchter Opferstockaufbruch

Veldenz (ots) - Vom 21.07.2022 / 15:00 Uhr bis 22.07.2022 / 10:00 Uhr kam es in Veldenz auf einem Parkplatz in der dortigen Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein rotes Fahrzeug vermutlich beim Aus- oder Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues, 06531-95270, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

