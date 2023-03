POL-OE: Verletzter bei Auffahrunfall

Finnentrop (ots) - Unbekannte Täter schlugen zwischen Sonntag (19.02.2023, 12:00 Uhr) und Freitag (24.02.2023, 13:00 Uhr) die Seitenscheibe der Fahrertür eines PKW in der Kirchstraße ein. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum unter einem Carport. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

