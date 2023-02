POL-OE: 32-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Drolshagen (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (16.02.2023, 16:00 Uhr) und Sonntag (26.02.2023, 17:00 Uhr) sind unbekannte Täter in der Heerstraße in eine Scheune eingedrungen. Dazu brachen sie ein entsprechendes Vorhängeschloss auf und verschafften sich somit Zugang zur Scheune. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: ...

