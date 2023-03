Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, drangen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Ludwig-Richter-Straße ein. Nachdem sie alles durchwühlt hatten, verschwanden sie unerkannt. Was sie erbeuteten, steht derzeit nicht eindeutig fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02064 / 622-0.

Darüber hinaus rät die Polizei:

- Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen - Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell