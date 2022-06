Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stau nach Unfall am Schmidtstedter Knoten

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf einer der Hauptverkehrsadern in Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos hatten am Schmidtstedter Knoten hintereinander an einer roten Ampel gehalten. Eine 39-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen Mercedes-Benz auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Tesla geschoben. An den drei Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ungefähr 55.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin sowie die 42-jährige Fahrerin des Mercedes-Benz wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da zwei Fahrspuren zeitweise voll gesperrt werden mussten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau reichte bis weit in die Innenstadt hinein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell