Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage und Tragehilfe für den Rettungsdienst

Stockach (ots)

Am 01.10.2022 wurde um 14:54 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Die 13 Einsatzkräfte fuhren mit drei Fahrzeugen zu der Gemeinschaftsunterkunft in der Goethestraße. Vor Ort konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden, somit war der Einsatz nach ca. 30 Minuten abgeschlossen.

Am 02.10.2022 wurde eine Kleineinsatzgruppe zur Unterstützung als Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. Eine Person musste von dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen gebracht werden. Hierfür wurde die Person an einer Trage über eine Seilkonstruktion, welche an der Drehleier befestigt wurde, hinuntergelassen. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell