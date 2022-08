Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brennender Unrat

Bild-Infos

Download

Stockach (ots)

Am 21.08.2022 brannte in einem leerstehenden Gewächshaus in Stockach verschiedener Unrat.

Auf einer Fläche von ca. 1x1 Meter brannten verschiedene kleinere Gegenstände. Die Feuerwehr löschte mit einem Feuerlöscher die Flammen ab.

Da sich der Brand in einem Gebäude befand wurde dieser bei der Alarmierung als Gebäudeband eingestuft. Vor Ort waren daher 19 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell