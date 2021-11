Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen drei Fahrzeugen

Rockendorf (ots)

Ein Unfall zwischen drei Fahrzeugen ereignete sich am Freitag gegen 5:45 Uhr auf der Bundesstraße 281, ca. 800 Meter vor Rockendorf aus Richtung Unterwellenborn. Der 35-jährige Fahrer eines Nissan setzte zum Überholen eines LKW an und übersah dabei einen Toyota, dessen 26-jähriger Fahrer ebenfalls überholen wollte und sich bereits neben dem Nissan befand. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Dabei wurde der Anhänger des vorausfahrenden LKW in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Beide PKW kamen von Straße ab und landeten auf dem angrenzenden Feld. Die Bundesstraße musste zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich glücklicherweise niemand.

