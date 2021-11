Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW rollte los

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr sicherte ein Fahrzeug-Führer beim Aussteigen seinen VW in der Parkstraße in Bad Lobenstein nicht ausreichend ab. Das Fahrzeug rollte führerlos gegen einen Zaun. Hinter dem Zaun stand ein Audi, welcher dabei ebenfalls beschädigt wurde. Zum Glück gab es keine Verletzten.

