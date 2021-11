Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in insgesamt zehn Keller

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über mindestens drei aufgebrochene Keller innerhalb eines Mehrfamilienhauses der in Ernst-Thälmann-Straße in Bad Lobenstein. Die Beamten stellten weitere sieben angegriffene Keller fest, die teilweise durchwühlt waren. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Aus einem der Keller fehlte ein E-Bike im Wert von rund 1.300 Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Hinweise zum unbekannten Einbrecher oder zum Verbleib des Rades nehmen die Beamten in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell