Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Stockach / Ludwigshafen (ots)

Am 09.09.2022 wurden um 16:54 Uhr die Feuerwehren Bodman-Ludwigshafen und Stockach gemeinsam in das Industriegebiet Blumhof alarmiert. In einem dort ansässigen Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Nach der Erkundung durch die Feuerwehr konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Stockach war mit drei und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen mit einem Fahrzeug vor Ort. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell