FW Stockach: Brand eines Gartenschuppens

Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 20.09.2022 um 8:22 Uhr zum Brand eines Gartenschuppens alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule sichtbar, der Schuppen in einem Schulgarten stand bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte im Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte den Schuppen ab und legte zur Sicherheit einen Schaumteppich über die Brandreste, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der Schuppen wurde beim Brand vollständig zerstört. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ein Übergreifen des Brandes auf nebenliegende weitere Schuppen und angrenzende Sträucher konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Im Einsatz waren insgesamt 36 Feuerwehrangehörige mit 5 Fahrzeugen, weitere 11 waren in Bereitschaft in den Gerätehäusern. Außerdem waren die Polizei und vorsorglich auch der Rettungsdienst mit an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell