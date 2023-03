Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 83-Jähriger durch Betrügerin ausgenutzt

Polizei gibt Tipps

Hamminkeln (ots)

Auch ältere, alleinstehende Menschen wollen gerne noch einmal einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, mit der oder dem sie ihren Lebensabend verbringen können.

Das wissen natürlich auch Betrüger und steigen in das Geschäft mit ein.

Dieses Mal war es eine Kontaktanzeige, auf die sich ein 83-jähriger Mann meldete. Er rief die dort angegebene Handynummer an, um eine angebliche 74-jährige Dame kennen zu lernen. Nachdem er einen Termin ausgemacht hatte, erschien am Dienstag eine ca. 40-45 Jahre alte Unbekannte mit einer dunklen Kurzhaarfrisur bei ihm zu Hause und verlangte eine Vermittlungsgebühr.

Daraufhin händigte der Mann ihr einen vierstelligen Betrag aus, woraufhin die unbekannte Frau verschwand.

Die Polizei rät:

Natürlich gibt es auch seriöse Menschen, die eine Kontaktanzeige aufgeben. Dahinter steht jedoch nie jemand, der eine Gebühr dafür verlangt.

In allen Fällen gilt:

Übergeben Sie kein Geld an Fremde, egal, was diese von Ihnen verlangen! Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell