POL-WES: Voerde - Unbekannter Täter überfällt Lebensmittelmarkt

Wesel (ots) - Schreck in der Morgenstunde: Eine 51-jährige Weselerin wird am Mittwoch gegen 08.20 Uhr durch das Bellen ihres Hundes darauf aufmerksam, dass sich jemand an ihrer Tür des Einfamilienhauses an der Straße Am Kirchplatz aufhält. Als sie zu ihrer Haustür geht, hört sie, dass sich jemand an ihrem Türschloss zu schaffen macht und öffnet die Tür. Sie ...

mehr