Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter an der Haustür

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Schreck in der Morgenstunde: Eine 51-jährige Weselerin wird am Mittwoch gegen 08.20 Uhr durch das Bellen ihres Hundes darauf aufmerksam, dass sich jemand an ihrer Tür des Einfamilienhauses an der Straße Am Kirchplatz aufhält.

Als sie zu ihrer Haustür geht, hört sie, dass sich jemand an ihrem Türschloss zu schaffen macht und öffnet die Tür. Sie bemerkt einen Mann, der mittlerweile bereits in ihrer Auffahrt steht. Auf Nachfrage, was er dort mache, erwiderte der Unbekannte, eine Straße zu suchen. Hiernach entfernte er sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Polizeibeamte konnten trotz sofortiger Fahndung keine Person mehr antreffen.

An der Tür waren keine Beschädigungen feststellbar.

Beschreibung des Unbekannten:

35 - 46 Jahre alt, ca. 175 cm groß, trug weiße Malerkleidung und eine weiße Cappy sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell