POL-WES: Moers - Bezirksdienstbeamte stehen für Fragen zur Verfügung

Moers (ots) - In der Zeit von Sonntag (26.02.) bis Dienstag, 14.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Billstraße ein. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, eine Angehörige stellte am gestrigen Tag fest, dass eine Tür offen stand und rief die Polizei. Diese stellten dann fest, dass sämtliche Räume durchwühlt waren. ...

