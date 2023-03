POL-WES: Rheinberg - Auffahrunfall mit vier Autos

Voerde (ots) - Am frühen Montagabend meldete ein Zeuge verdächtige Personen auf einem stillgelegten Kraftwerksgelände an der Straße "Auf der Horst" in Voerde-Möllen. Polizisten umstellten daraufhin gegen 18 Uhr das Gelände und durchsuchten es. An den Durchsuchungsmaßnahmen waren mehrere Diensthundeführer mit ihren Diensthunden und zivile Einsatzkräfte beteiligt. Hierbei konnte zunächst ein 40-jähriger Mann aus ...

mehr