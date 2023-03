Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahndung per Foto

Täter "kaufen" mit gefälschten Bankkartendaten ein...

Moers (ots)

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach möglichen Tätern, die im Verdacht stehen, mit einer gestohlenen Bankkarte Geld erlangt zu haben.

Die Täter hatten am 24. November 2022 in 13 Fällen in verschiedenen Supermärkten in Moers und Duisburg mit der gestohlenen Bankkarte bezahlt. Auch Bargeld hoben sie beim Einkaufen ab. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Weiterhin gibt es einen vagen Hinweis auf ein Täterfahrzeug. Es soll sich hierbei um einen dunklen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen handeln.

Ein Richter des Amtsgerichts Moers hat jetzt die Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder zeigen einen der Täter. Fotos gibt es in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/100186

Die Polizei interessiert vor allem, wo sich der/die Täter aktuell aufhalten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

