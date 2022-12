POL-GÜ: Verstoß Tierschutzgesetz - Urteil gefällt

Bad Doberan (ots) - In der Zeit vom 15.12.2022 - 16.12.2022 kam es in 18209 Bad Doberan, Parkplatz/Rastplatz Am Drümpel, in der Rostocker Str. 3 zu diversen Sachbeschädigungen an PKW. Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge angegriffen. Dabei wurden u.a. Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen sowie Außenspiegel abgetreten. Die Polizei geht derzeit von etwa 6500 Euro ...

