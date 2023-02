POL-KA: (KA) Weingarten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Korrekturmeldung

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag gegen 04:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Ellenbogenstraße in Kleinsteinbach ein Auto zu stehlen. Das betroffene Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt und unverschlossen. Die beiden Tatverdächtigen entdeckten einen kaputten Fahrzeugersatzschlüssel und versuchten mehrfach das Auto damit zu starten. ...

