POL-WES: Voerde - Festnahmen nach Kabeldiebstahl

Moers (ots) - Die Polizei fahndet mit einem Foto nach möglichen Tätern, die im Verdacht stehen, mit einer gestohlenen Bankkarte Geld erlangt zu haben. Die Täter hatten am 24. November 2022 in 13 Fällen in verschiedenen Supermärkten in Moers und Duisburg mit der gestohlenen Bankkarte bezahlt. Auch Bargeld hoben sie beim Einkaufen ab. Insgesamt entstand ein Schaden ...

mehr