POL-AA: Rems-Murr-Kreis- Verkehrsunfälle

Backnang: In den Grünstreifen geraten - möglicherweise wurde ein Pkw gefährdet - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr fuhr ein dunkler Audi mit Backnanger Kennzeichen von Steinbach in Richtung Backnang. Auf Höhe des Parkplatzes Plattenwald kam der 29-jährige Audi-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend nach rechts in den Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Auf der Gegenfahrbahn kam zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer Ford Fiesta oder Focus besetzt mit einem jungen Pärchen dem Audi entgegen, welcher offenbar abbremsen musste. Die Polizei in Backnang bittet nun das Pärchen, bzw. den Fahrer des Ford, sich bei der Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, zu melden. Insbesondere geht es darum, ob der Audi den Ford gefährdet hat.

Fellbach: Lkw übersehen - 10.500 Euro Sachschaden

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag gegen 13.40 Uhr die B 14 von Stuttgart kommend und wollte an der Ausfahrt Fellbach-Süd nach links in Richtung Fellbach abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts, aus Richtung Kernen kommenden 52-jährigen Iveco-Fahrer. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand am Mercedes ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro - am Lkw Iveco ca. 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitag gegen 13.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Truckerin die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen. Noch auf dem Teiler wechselte die Lenkerin der Sattelzugmaschine vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei eine neben ihr fahrende 75-jährige Audi-Fahrerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand - der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Im Bereich des Teilers B 14/ B 29 kam es nur kurz zu Verkehrsbehinderungen, da beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren und die Unfallaufnahme außerhalb der Bundesstraße durchgeführt wurde.

