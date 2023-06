Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub am Bahnhof- Unbekannter entreißt Geldbörse

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (18.6.) befand sich ein 48-jähriger aus Hameln auf dem Bahnhofsvorplatz in Herford und saß auf einer Bank vor dem Gebäude in Höhe einer Bäckerei. Gegen 03.43 Uhr hielt der Geschädigte seine Geldbörse in der Hand, als sich eine unbekannte männliche Person näherte und ihm die Geldbörse entriss. Trotz hohem Kraftaufwand konnte er das Portemonnaie nicht mehr festhalten und die unbekannte männliche Person flüchtete in Richtung Unterführung zur Steinstraße. Der Geschädigte konnte dem Täter noch kurzfristig folgen, verlor jedoch nach kurzer Zeit den Sichtkontakt. In der entwendeten schwarzen Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere vom Geschädigten. Die flüchtende männliche Person wird mit ca. 30 Jahren und ca. 185cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen weißes Sweat-Shirt mit Kapuze, sowie eine blaue Jeanshose. Durch die Kriminalpolizei wurde bereits eine Auswertung von Videoaufzeichnungen veranlasst. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die den Vorfall in der Nacht beobachtet haben und Hinweise zur flüchtenden Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

