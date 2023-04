Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede vom 23.04.2023

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter-Thiede, Am Sportpark, 22.04.2023, 19:30 Uhr

Am Abend des Samstages befährt ein 18-jähriger Fahranfänger aus Wolfenbüttel mit einem Pkw die Straße Am Sportpark und kommt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt in eine Hecke. Der Pkw und die Hecke werden dabei leicht beschädigt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellen die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Nach einem positiven Drogenschnelltest räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Marihuana ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahranfänger erwarten nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Salzgitter-Hallendorf, Kreisstraße 12, 22.04.2023, 21:00 Uhr

Am späten Abend des Samstages befährt ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter die Kreisstraße 12 aus Salzgitter-Hallendorf in Richtung Salzgitter-Bleckenstedt. Aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Wildtieres versucht der Motorradfahrer auszuweichen und kommt von der Fahrbahn ab und stürzt. Bei dem Sturz erleidet er mutmaßlich Knochenbrüche und wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

