Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin in Unterführung angegangen- Jugendliche flüchten Richtung Bahnhof

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag wurden Polizeibeamte zu einer verletzten 53-jährigen Frau aus Herford gerufen, die durch mehrere Jugendliche an der Niedernstraße im Bereich der Unterführung angegriffen wurde. Nach ersten Ermittlungen befand sich die Herforderin gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Unterführung. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ihr Mobiltelefon in der Hand gehalten, um eine Nachricht zu schreiben. Plötzlich wurde sie von einem ca. 18-20 alten Jugendlichen angegriffen, der versuchte, ihr das Mobiltelefon zu entreißen. Die Geschädigte konnte das Handy noch festhalten, wurde jedoch durch den Unbekannten gegen die Brückenmauer gestoßen. Hierbei verletzte sich die Geschädigte im Bereich des Knies und des Fußes. Der Täter, der sich in Begleitung eines weiteren Jugendlichen befand, flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Geschädigte beschreibt beide Flüchtenden mit ca. 18-20 Jahren und schlanker Figur. Sie waren ca. 180cm groß und trugen beide eine schwarze Baseball-Cape und einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Angriff auf die Herforderin machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

