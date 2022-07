Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierte Fahrradfahrer

Jena (ots)

Auch an diesem Wochenende wurden durch die Polizei Jena wieder verstärkt Kontrollen bezüglich Alkoholverstößen im Stadtgebiet Jena durchgeführt. Hierbei wurde durch die Beamten kurz nach 1 Uhr in der Sophienstraße ein 22-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, welcher durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nach mehreren Versuchen absolvierte der Fahrradfahre des Test schließlich mit einem Wert von knapp unter 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle kurz nach 5 Uhr in der Camburger Straße, stellten die Beamten eine 28-jährige Fahrradfahrerin fest, welche auffällig Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die junge Frau so stark alkoholisiert war, dass sie Schwierigkeiten hatte aufrecht zu stehen. Der folgende Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp 1,6 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell