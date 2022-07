Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Rucksäcken im Paradies

Jena (ots)

Am Freitagabend, gegen 23 Uhr, wurde der Polizei Jena der Diebstahl von insgesamt 5 Rucksäcken gemeldet. Die Geschädigten hatten sich im Bereich der Überdachung nahe der Toilettenanlage aufgehalten und ihre Rucksäcke hier abgestellt, während sie sich in der Nähe unterhielten. In einem unbeobachteten Moment wurden durch einen unbekannten Täter fünf Rucksäcke entwendet. Zwei Geschädigte konnten ihren Rucksack kurze Zeit später in der Nähe wieder auffinden, wobei in einem Rucksack alle Sachen noch vorhanden waren. In dem zweiten Rucksack fehlte lediglich das Bargeld aus der Geldbörse. Die Polizei Jena möchte darauf hinweisen, dass die Besucher des Paradies ihre Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt stehen lasse, um Diebstahlshandlungen zu vermeiden!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell