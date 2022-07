Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betäubungsmittel aufgefunden

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen teilte ein Anrufer aus Weimar der Polizeiinspektion mit, dass sich vor seinem Wohnhaus ein Mann befindet, welcher laut herum grölt und in das Wohnhaus gelassen werden möchte. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen konnten sie einen 22-jährigen, sichtlich alkoholisierten Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Da der junge Mann, vermutlich aufgrund seines alkoholisierten Zustandes, nicht in der Lage war ein Ausweisdokument vorzuweisen, erfolgte die Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Gegenstände. Statt dem Personalausweis fanden die Polizeibeamten allerdings ein Cliptütchen mit Marihuana in seinem mitgeführten Rucksack. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

