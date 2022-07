LPI-J: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Apolda (ots) - Am Samstag, 16.07.2022 gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Wunderwaldstraße in Bad Sulza. Hierbei kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren mit der geöffneten hinteren linken Tür eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Am Unfallort konnten Teile des Verursacherfahrzeuges gesichert werden und es wurde ermittelt, dass es sich dabei um einen metallic-roten Volkswagen handeln muss. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 ...

