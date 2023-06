Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Angeln entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Sonntag (18.6.) stellte ein 43-jähriger Mann aus Kirchlengern gegen 14.30 Uhr fest, dass eine Tasche aus seinem VW Transporter entwendet wurde. Das Fahrzeug befand sich an der Straße In der Mark. Bei genauer Durchsicht des VW stellte der Mann diverse weitere Gegenstände fest, die sich nicht mehr im Inneren befanden. Darunter zwei Angeln, die einen Wert von 260 Euro haben, den Angelschein des Geschädigten und einen Bohrschrauber der Marke Makita. Der oder die bisher unbekannten Tatverdächtigen gingen den Transporter in der Zeit zwischen Samstag, 19.00 Uhr und Sonntagnachmittag an, um an Diebesgut zu gelangen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

