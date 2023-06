Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - 11-jähriges Kind wird leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Am Montag (19.6.) fuhr eine 64-jährige Herforderin mit ihrem Skoda auf der Straße An der None in Richtung Schwarzenmoorstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie, nach links in Richtung Mindener Straße abzubiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-jährigen Herforderin. Diese fuhr vorfahrtsberechtigt mit ihrem Toyota auf der Schwarzenmoorstraße in Richtung Mindener Straße. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde jedoch der 11-jährige Sohn der 36-Jährigen verletzt, der sich ebenfalls im Toyota befand. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell