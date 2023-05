Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Achtung! Aktuell rufen vermehr Betrüger an!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Polizei werden aktuell zahlreiche betrügerische Anrufe in Marburg gemeldet. Die Kriminellen geben sich dabei beispielsweise als Polizeibeamte aus und berichten von einer festgenommenen Einbrecherbande in der Nachbarschaft der angerufenen Person. Weiterhin fordern die angeblichen Polizisten dann dazu auf, Bargeld und Wertsachen an einen Polizisten zu übergeben, der diese dann sicher verwahrt.

Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche! Die echte Polizei wird niemals solche Forderungen oder Empfehlungen äußern!

Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein! Sprechen Sie mit Freunden, Verwandten und Nachbarn JETZT über die aktuelle Anrufwelle, um es den Betrügern schwer zu machen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

