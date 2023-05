POL-MR: Handtasche entwendet und Geld abgehoben + Rückleuchte beschädigt + Einbruch in Restaurant + Funksteuerung aus Ampel entwendet + VW touchiert + Nach Kollision geflüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Handtasche entwendet und Geld abgehoben

Aus dem Eingangsbereich von Büroräumen in der Straße Pilgrimstein entwendete ein Dieb am Montag, 8. Mai, zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr eine auf einem Sideboard abgestellte schwarze Handtasche. Kurze Zeit später nutzte der Unbekannte die in der Handtasche enthaltene Bankkarte und hob 400 Euro vom Konto ab. In der Tasche befanden sich außerdem sämtliche Ausweise, Kundenkarten und Schlüssel, der Wert dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum eine Person beobachtet, die die Räume unerlaubt betreten und kurze Zeit später mit einer schwarzen Handtasche wieder verlassen hat? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach: Rückleuchte beschädigt

Auf unbekannte Art und Weise entstanden an einer Rückleuchte eines am Marktplatz geparkten blauen VW T-Cross Schäden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Freitag, 5. Mai, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Einbruch in Restaurant

Offenbar mit Hilfe der außenstehenden Stühle gelangten Unbekannte an ein Fenster eines Restaurants in der Reitgasse. Zwischen 0.45 Uhr und 9.35 Uhr am Montag, 8. Mai, hebelten sie das Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Mit Wechselgeld, einigen alkoholischen Getränken und einem Tablet machten sie sich schließlich aus dem Staub. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 1.000 Euro, hinzu kommt ein etwa 100 Euro hoher Schaden am Fenster. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Kripo unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Kirchhain- Sindersfeld: Funksteuerung aus Ampel entwendet

Während Baumfällarbeiten kam Freitag, 5. Mai, im Waldgebiet auf der Rauschenberger Straße / K9 zur Verkehrssicherung eine mobile Ampelanlage zum Einsatz. Zwischen 8 und 15 Uhr entwendeten Unbekannte die mehrere hundert Euro teure Funksteuerung aus der Ampel. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum eine Person bemerkt, die sich an der mobilen Ampel zu schaffen machte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Cappel: VW touchiert

Einen schwarzen Corsa touchierte ein unbekannter Autofahrer am Montag, 8. Mai, auf dem Lidl-Parkplatz in der Marburger Straße. Dadurch entstanden zwischen 5.50 Uhr und 14.40 Uhr etwa 1.500 Euro hohe Schäden an der Opel-Front. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Nach Kollision geflüchtet

Zwischen Bad Endbach und Weidenhausen kollidierte am Mittwoch, 3. Mai, eine unbekannte VW-Fahrerin an der Kreuzung L3050 und K111 mit einem schwarzen Opel Astra. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern und sich mit der 50-jährigen Opel-Fahrerin auszutauschen, gab die Unbekannte gegen 11.05 Uhr Gas und fuhr Richtung Weidenhausen davon. Dabei verlor der schwarze VW offenbar noch Kühlwasser. Das Kennzeichen ist bislang nicht komplett bekannt, es soll sich jedoch um die Buchstaben MR-RH handeln. Die Unbekannte war zuvor aus Richtung Römershausen kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren. Am Opel entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann das Fahrzeug zuordnen und die Angaben ergänzen? Wem ist ein entsprechendes Fahrzeug mit frischen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

