POL-MR: Marburg: Widerstand nach Verdacht der Drogenfahrt

Weil ein Drogenvortest bei der Kontrolle eines 33-jährigen Traktorfahrers am Donnerstag, 4. Mai, positiv auf THC anschlug, nahmen die Beamten den in Lahntal wohnenden Mann mit zur Polizeidienststelle. Dort verhielt er sich gegen 14.35 Uhr zunehmend unkooperativ bis hin zu hochaggressiv und reagierte nicht auf die Erklärungs- und Beschwichtigungsversuche der Beamten. Schließlich griff er einen der Polizeibeamten an. Mit zwei weiteren Polizisten gelang es letztlich, den Angriff zu beenden und den sich stark wehrenden 33-Jährigen zu Boden zu bringen, zu fixieren und weitere Angriffe zu unterbinden. Nachdem eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt hatte, klagte der Mann über eine schmerzende Verletzung am Auge, die er offenbar im Zuge des Gerangels erhalten hatte. Eine RTW-Besatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten stellten sein Handy als Beweismittel sicher, da der 33-Jährige wohl große Teile der Gespräche mit den Beamten heimlich aufgezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauern an. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird Aufschluss hinsichtlich einer möglichen Fahruntüchtigkeit liefern.

