Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfälle und Unfallfluchten - Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steinperf/Bottenhorn- Frontalzusammenstoß - Zeuge mit weißem Auto gesucht

Die Polizei sucht einen möglichen Zeugen eines Frontalzusammenstoßes am Freitag, 28. April, um 16.13 Uhr, auf der Landstraße 3049 zwischen Bottenhorn und Steinperf. Der Zeuge fuhr einen weißen Pkw und von Steinperf nach Bottenhorn. Bei seinem Auto handelt es sich entweder um einen BMW, eventuell ein Coupe, oder um einen Audi A6. Als Teilkennzeichen ist MR-M bzw. MR-MT bekannt. Der Zeuge könnte den Unfall im Rückspiegel gesehen haben. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzten.

Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem nach Bottenhorn fahrenden schwarzen BMW und dem entgegenkommenden, ebenfalls schwarzen, VW Golf erlitten die beiden Fahrer, ein 35 Jahre alter Mann und eine 42 Jahre alte Frau sowie die bei ihr mitfahrende 8 Jahre alte Tochter, schwere, nach bisherigem Wissen nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser. Alle Insassen leben in der Gemeinde Bad Endbach, und alle waren vor Ort ansprechbar. Aufgrund erster Aussagen geriet der BMW im Verlauf einer Kurve in den Gegenverkehr. An den beiden Fahrzeugen entstanden mutmaßlich Totalschäden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Für die Unfallaufnahme und die notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Landstraße bis t18.25 Uhr voll gesperrt.

Marburg - Flucht nach Spiegelschaden

In der Friedrich-Ebert-Straße kollidierte ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße ein in etwa vor dem Anwesen 32 geparkten schwarzen VW Polo. An dessen linken Außenspiegel entstand ein Schaden. Der Verursacher fuhr anschließend weg. Wer hat den Unfall, der zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 05.30 Uhr am nachfolgenden Samstag, 29. April passierte, gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin geben?

Goßfelden - Doch nicht "alles okay" - 8Jähriger nach Unfall zwischen Auto und Dreirad verletzt

Die Polizei bittet den Fahrer eines weißen vermutlichen Kastenwagens, eventuell der Marke Opel, sich zu melden. Der Mann bog am Samstag, 29. April, gegen 13.50 Uhr, vom Waldweg aus nach rechts in den Cölber Weg ab und kollidierte dort mit einem stehenden Dreirad, einem sogenannten Drifter, auf dem ein 8jährigen Jungen saß und mit Kreide die Straße bemalte. Der Mann stieg nach dem Zusammenstoß aus und erkundigte sich danach, ob dem Jungen etwas weh tue. Nach dem erhaltenen "alles okay" setzte der Mann, leider ohne Namen und Anschrift zu hinterlassen oder die Eltern aufzusuchen, seine Fahrt fort. Später stellten sich bei dem Jungen aber Schmerzen an mehreren Stellen ein. Außerdem entstand an seinem Gefährt ein Schaden. Bei dem gesuchten Fahrer handelt es sich um einen Mann mit weißen Haaren und dunklerem Hauttyp. Er trug graue Kleidung und sprach Deutsch mit Akzent. Bei dem Auto handelt es sich um eine Art Lieferwagen, wie ein VW Caddy, jedoch sei es aber ein Opel gewesen. Am Auto war ein Kennzeichen mit Marburger Stadtkennung, weiteres ist nicht bekannt. Wer kann sich an ein solches Fahrzeug zur Unfallzeit in Goßfelden im Cölber Weg bzw. Waldweg erinnern? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben?

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler

Am Samstag, 29. April, um 11 Uhr, stellte der Fahrer seinen blauen Dacia Duster mit Siegener Kennzeichen auf dem Parkplatz beim Georg-Gaßmann-Stadion ab. Als er um 12.20 Uhr zurückkehrte war der SUV hinten frisch unfallbeschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich nicht. Den Spuren nach dürfte es bei einem Rangiermanöver zur Kollision gekommen sein. Wer hat zur fraglichen Zeit ein "enges" Fahrmanöver auf dem Parkplatz beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben?

Marburg - Unfallflucht in der Gerhard-Hauptmann-Straße

Wer kollidierte beim Rangieren mit dem weißen VW Arteon und verursachte dabei vorne links den Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro? Die Verkehrsunfallflucht passierte zwischen 18 Uhr am Sonntag, 30. April, und 11.50 Uhr am Montag, 01. Mai. Der Arteon stand ordnungsgemäß vor dem Anwesen Gerhard-Hauptmann-Straße 28. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin.

Marburg - Rote Lackspuren auf schwarzem Golf

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich nach vorliegenden Informationen mutmaßlich am Dienstag, 02. Mai, zwischen 17.20 und 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz einer Kleintierpraxis in der Ockershäuser Allee ereignete. Bei dem Geschehen entstand an einem schwarzen VW Golf VI hinten links an der Tür und dem Kotflügel en Lackschaden. Die Spuren deuten auf ein rotes verursachendes Fahrzeug hin. Wer war zur Tatzeit am Unfallort? Wer hat ein Fahrmanöver oder sonstiges Geschehen beobachtet, bei dem es zu dem Schaden am Golf gekommen sein könnte? Wer hat z.B. entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang dann ein eventuell rangierendes oder auch ein- oder ausparkendes oder wegfahrendes Fahrzeug gesehen?

Ebsdorfergrund - Schwarzer Opel Astra im Graben - Polizei bittet um Hinweise zum Fahrer

In der Nacht zum Dienstag, 02. Mai, meldete ein Verkehrsteilnehmer um 03.20 Uhr einen schwarzen Opel Astra im Straßengraben an der Landstraße 3125, zwischen Roßberg und Wermertshausen. Der erheblich beschädigte Astra lag auf der rechten Seite. Im Auto befanden sich keine Insassen. Die Absuche in der Umgebung nach dem Fahrer und eventuellen Mitfahrern blieb erfolglos. Nach den Spuren war der Wagen offenbar unterwegs von Roßberg nach Wermertshausen und kam dann in einer Kurve nach links von der Straße ab. Das Auto fuhr auf dem linken Grünstreifen, zerstörte einen Leitpfosten, drehte sich dann offenbar nochmal und landete entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite im Graben. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 02 und 03.20 Uhr. Wem ist der schwarze Opel Astra in der Nacht zum Dienstag, 002. Mai, aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer zur Unfallzeit machen? Wer hat den Unfall oder sonstige Personen oder Fahrzeuge nach dem Unfall gesehen, die dort scheinbar Hilfe leisteten?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell