POL-MR: Randalierer rennt in fließenden Verkehr, wirft Steine und stoppt Autos-Zeugen gesucht + Eier gegen die Hauswand + Sachbeschädigungen an Autos

Dagobertshausen - Randalierer rennt in fließenden Verkehr, wirft Steine und stoppt Autos - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 29. März, zwischen 12 und 14 Uhr in der Straße Flachspfuhl ereignete. Dort lief ein 17Jähriger schreiend durch den Ort und lief in den fließenden Verkehr auf die Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Autofahrer gezwungen stark zu bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Teils hielten nach bisherigem Wissen Autos komplett an, fuhren dann aber weiter. Auch warf der Jugendliche mit handgroßen Steinen nach den Fahrzeugen. Nach Zeugenaussagen und weil sich bislang kein Geschädigter meldete, blieben die Steinwürfe offenbar folgenlos. Zur Klärung des Verhaltens sucht die Polizei insbesondere die Autofahrer, die an dem Tag durch das Verhalten des Jugendlichen gezwungen waren zu bremsen oder sogar anzuhalten. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt - Eier gegen die Hauswand

Am Sonntag, 30. April, gegen 23.55 Uhr, gab es in der Alsfelder Straße Lärm. Als der Bewohner eines Einfamilienhauses nachsah, bemerkte er, dass man Eier gegen seine Haustür und die Fassade geworfen hatte. Auf der Treppe vorm Haus lag noch eine pinkfarbene Frischhaltetüte mit Eierresten. Trotz sofortiger Reinigung ließen sich die Eierreste nicht Rückstandlos entfernen, sodass die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Wem sind in der Nacht in der Alsfelder Straße Personen aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der geschilderten Sachbeschädigung geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Beschädigte Autos

- Marburg

Vor dem Anwesen Weintrautstraße 20 beschädigte ein noch unbekannter Täter den zum Gehweg gerichteten rechten Außenspiegel eines ordentlich geparkten weißen Renault Modus. Die Sachbeschädigung passierte von Freitag auf Samstag, 29. April, zwischen 19.40 und 11.30 Uhr.

In der Bahnhofstraße brach jemand am Samstag, 29. April, vor 18,.40 Uhr den Mercedesstern von einer grauen C-Klasse ab. Der C 200 CDI parkte vor dem Anwesen Bahnhofstraße 30.

Betroffen von einer weiteren Sachbeschädigung ist der Besitzer eines weißen VW Busses. Das Auto parkte zur Tatzeit von Freitag auf Samstag, 29. April, zwischen 23 und 13.45 Uhr auf dem Schotterparkplatz an der Ecke Gutenbergstraße Frankfurter Straße. Der Täter bog den Fahrerscheibenwischer nach oben, entfernte das Gummi und ließ den Halter dann auf die Scheibe knallen. Insgesamt dürfte der Schaden an Wischer und Frontscheibe wohl vierstellig sein.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

- Bad Endbach Bottenhorn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30 April, kam es zwischen 23 und 03 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw-Anhänger. Nach ersten Prüfungen stach jemand alle vier Reifen des auf einem Privatparkplatz in der Bottenhorner Straße abgestellten Anhängers platt. Es entstand ein Schaden von 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

- Ostkreis

Am Anfang der Schillerstraße flog ein großer Stein durch den Plastikeinsatz einer Werkstatteingangstür. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Tatzeit war am Montag, 01. Mai, zwischen 18 und 18.45 Uhr.

In der Kirchhainer Straße in Niederklein kam es am Sonntag, 30. April, zwischen 04 und 15.30 Uhr durch das Plattstechen von Reifen zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Autos. An diesen beiden Fahrzeugen, einem grauen Opel Corsa und einem blauen VW Passat waren jeweils drei Reifen platt.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Ostkreis bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

