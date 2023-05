POL-MR: Einbrüche in Cölbe, Marburg und Breidenbach + Sommerräder gestohlen + Autoscheibe eingeschlagen + Drogentest abgelehnt + Langsame Schlangenlinienfahrt + Weidezaun zerstört + 4 Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe/Wehrda - Einbruch beim Hundesportverein

Durch einen Einbruch entstand dem Hundesportverein Wehrda ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Der oder die Täter erbeuteten u.a. Bargeld und einen Schlüsselkasten mit Schlüsseln. Der Einbruch in das Vereinsheim in der Gemarkung Auf der Beute war von Dienstag auf Mittwoch, 03. Mai, zwischen 15 und 06.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit beim Hundesportverein verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Bürotür im Uni-Gebäude eingetreten

Im zweiten Stock des Unigebäudes mit dem Fachbereich Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft in der Deutschhausstraße trat ein Einbrecher eine Bürotür ein. Der Tritt brach das komplette Schloss samt Türgriffeinheit aus dem Türblatt heraus. Nach ersten Prüfungen fehlt Bargeld. Wer hat zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch, 03. Mai, in dem Gebäude Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Kripo sucht Zeugen nach Einbruch

Nach bislang vorliegenden Informationen demontierten zwei Männer Teile des Zauns und drangen vom Gelände des Aldi-Marktes auf ein angrenzendes Firmengelände in der Buderusstraße ein. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Von den beiden Tätern liegt eine vage Beschreibung vor. Einer trug eine schwarze Ski-Maske, eine helle Winterjacke und einen hellen Kapuzenpullover. Er hatte eine kräftigere Statur. Der andere, korpulentere Mann hatte ein graues Tuch vors Gesicht gezogen. Er war, die ebenfalls helle Winterjacke ausgenommen, ansonsten komplett dunkel gekleidet. Wem sind diese beiden Männer zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 30. April, um 02.45 Uhr, in Breidenbach insbesondere rund um den Tatort in der Buderusstraße aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Sommerräder aus dem Schuppen gestohlen

Aus einem von einer Seite offenen Schuppen im Graten eines Anwesens in der Ringstraße stahlen Diebe zwischen Freitag 21. April und Dienstag, 02. Mai, vier auf Alufelgen aufgezogene, gebrauchte Sommerräder in der Größe 225/50 R 17. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Seitenscheibe von Vito eingeschlagen

Ob es sich hier um Sachbeschädigung handelt oder ob zufällig auftauchende Zeugen den oder die Täter bei einem versuchten Diebstahl aus einem Fahrzeug störten und sie so zum Abbruch zwangen, steht nicht fest. Aus dem Auto fehlt nach ersten Prüfungen zumindest nichts. Durch die Tat ging die Seitenscheibe der Fahrertür des weißen Mercedes Vito zu Bruch. Der Kleinbus stand zur Tatzeit zwischen 15.05 Uhr am Dienstag und 07.15 Uhr am Mittwoch, 03. Mai, auf dem Parkplatz des Ordnungsamtes in der Frauenbergstraße. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Drogentest abgelehnt

Ein Drogentest dient grundsätzlich der Entlastung und bewahrt bei negativem Ergebnis vor weiteren polizeilichen Maßnahmen. Ergibt sich bei der Kontrolle der Verdacht auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln und verzichtet der Betroffene auf den Drogentest, dann bleibt der Polizei nur noch die Veranlassung der Blutprobe zur Feststellung der Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit. Bei entsprechenden Verdachtsmomenten unterbindet die Polizei zudem die Weiterfahrt, nötigenfalls auch durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Bei der Kontrolle in Kirchhain am Mittwoch, 03. Mai, um 10.30 Uhr, lehnt der 39 Jahre alte Autofahrer aus dem Ostkreis einen Drogentest ab, sodass die Polizei wie beschrieben verfuhr.

Biedenkopf - Langsame Schlangenlinienfahrt

Nach der Meldung bei der Polizei Biedenkopf am Mittwoch, 03. Mai, gegen 20 Uhr, bewegt sich ein weißer Pkw in auffallend langsamer Schlangenlinienfahrt durch die Fritz-Henkel-Straße. Die Ermittlungen führten die Polizei Biedenkopf zum bereits geparkten Auto und zu einer 46 Jahre alten Frau, die sofort zugab, gefahren zu sein. Der Alkotest erklärte mit angezeigten 3,03 Promille die Fahrweise. Die Polizei veranlasste daraufhin die Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

Marburg - Weidezaun zerstört

An der sogenannten Gisselberger Spannweite an der Lahn zerstörten noch unbekannte Täter einen Weidezaun auf einer Länge von gut einem Kilometer. Verantwortliche bemerkten den Schaden in Höhe von 5000 Euro am Samstag, 29. April, konnten die davor liegende Tatzeit aber nicht weiter einschränken. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Buchenau - Schaden an Natursteinmauer und Hauswand

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Vor der Hardt. Bei diesem Unfall fuhr ein Auto gegen eine in L-Form angelegte Natursteinmauer und schob diese dabei gegen die Verkleidung der Hauswand, sodass sowohl an Mauer als auch an der Fassade ein Schaden entstand. Nach ersten Ermittlungen könnte es bei einem Rangier- oder Wendemanöver zur Kollision mit der Mauer gekommen sein. Die Polizei sicherte weißen und grünen Lack. Das verursachende Fahrzeug müsste in Höhe von 20 bis fast 50 Zentimetern frisch unfallbeschädigt sein. Der Unfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag, 23. April, zwischen 21 und 09 Uhr. Zeugen hörten gegen 03 Uhr einen lauten Knall, der eventuell durch den Anstoß entstand. Fahrzeuge sahen die Zeugen in diesem Zusammenhang nicht. Wo steht ein grün/weißes, frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Wer hat in der Nacht entsprechende Unfallgeräusche gehört und dann ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Dautphe - Außenspiegel abgefahren - Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Als die Fahrerin am Mittwoch, 03. Mai, um 12.45 Uhr zu ihrem knapp 30 Minuten vorher abgestellten roten Mazda MX 5zurückkehrte, hing der Außenspiegel auf der Fahrerseite nur noch an den Kabeln. Der Verursacher fuhr nach der Kollision weiter, ohne die Polizei zu rufen oder zumindest mal eine Nachricht zu hinterlassen. Die Unfallflucht passierte auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Gladenbacher Straße. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat zur fraglichen Zeit zwischen 12.15 und 12.45 Uhr ein enges Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Schaden an dem roten MX 5 gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Der bei einer Verkehrsunfallflucht hinten rechts beschädigte schwarze Nissan Micra parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 03. Mai, zwischen 14.15 und 14.40 Uhr auf dem Parkplatz von Einkaufsmärkten in der Adolf-Theis-Straße. Den Spuren nach kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Am Nissan entstand vermutlich ein vierstelliger Schaden. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Auch in diesem Fall bitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf etwaige Zeugen, sich zu melden. Tel. 06461 9295 0

Marburg - Unfall vor dem tegut-Markt in der Ketzerbach

In der Regel herrscht insbesondere tagsüber in der Ketzerbach ein reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, sodass die Unfallfluchtermittler auf Zeugen hoffen. Der Unfall, um den es geht, passierte am Dienstag, 25. April, zwischen 13.15 und 13.25 Uhr unmittelbar an der Zufahrt zum tegut-Parkhaus. Vermutlich kam das verursachende, aufgrund der sichergestellten Farbe wohl rote Auto aus dem Parkhaus. Beim Abbiegen nach rechts auf die Ketzerbach kollidierte es mit dem dort neben der Zufahrt geparkten grauen Suzuki Swift und beschädigte diesen hinten links. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

