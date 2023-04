LPI-NDH: Betrunken am Steuer

B85 Kyffhäuser (ots) - Am Sonntag, den 09.04.2023, überholte ein Kradfahrer auf der B85 am Kyffhäuser verbotswidrig ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW Trabant. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr